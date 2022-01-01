С бывшего педагога Пермского краевого центра «Муравейник» взыскан уголовный штраф Решение о взыскании 250 тыс. руб. было принято в апреле Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Судебные приставы взыскали 250 тыс. руб. уголовного штрафа с бывшего педагога Пермского краевого центра «Муравейник».

Как напомнили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в конце апреля 2022 года Ленинский райсуд Перми вынес приговор руководителю и педагогу-организатору центра «Муравейник». Директор был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, а преподаватель — в пособничестве этому преступлению.

Они составляли фиктивные финансовые документы, которые позволили им завладеть бюджетными средствами, предназначавшимися для организации обучающих мероприятий для детей. Директора приговорили к штрафу 400 тыс. руб., а педагога — к штрафу 250 тыс. руб.

Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа с экс-преподавателя был передан судебным приставам. Они уведомили должника о возбуждении исполнительного производства. Осуждённый решил не наживать ещё больших проблем с законом и полностью погасил всю сумму штрафа.

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