В Перми за хищение бюджетных средств осуждён экс-директор краевого центра «Муравейник» К ответственности привлечён и бывший педагог учреждения Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Ленинском райсуде Перми оглашён приговор бывшему директору центра «Муравейник» и его пособнику-педагогу. Они признаны виновными в хищении денег, предназначенных на организацию обучающих мероприятий для детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В надзорном органе пояснили, что виновные, занимая должности в государственном образовательном учреждении, с апреля по декабрь 2017 года и с апреля по июль 2018 года составляли фиктивные финансовые документы, которые позволили им завладеть бюджетными средствами — в общей сложности более 270 тыс. руб.

Суд приговорил виновных к штрафам в 400 тыс. и 250 тыс. руб. соответственно. Также осуждённые обязаны возместить оставшуюся сумму материального вреда в размере 54 тыс. руб.

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