Андрей Стрельцов «Парма» уступила УНИКСу Пермская баскетбольная команда провела в межсезонье первый матч Поделиться Твитнуть

После подготовки в домашних условиях подопечные Евгения Пашутина приступили к контрольным встречам. Свой первый матч «Парма» провела в понедельник. В Казани пермский клуб встретился с БК УНИКС.

Первый блин оказался комом, и гости уступили 73:96. Правда, стоит отметить, что перед четвёртой четвертью разрыв в счёте был семь очков, однако на концовку встречи пермяков не хватило.

Уже 6 сентября команды встретятся вновь. В планах подготовки к сезону у «Пармы» матчи с подмосковными «Химками» и турне в Турцию.





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