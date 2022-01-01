«Уралхим» — призер Пермского международного марафона Поделиться Твитнуть

110 сотрудников «Уралхима» приняли участие в пятом Пермском марафоне, который прошел 4 сентября в Перми. Представители компании преодолели различные беговые дистанции, благодаря чему сборная стала третьей в общем командном зачете.

Вторые места на дистанции 21 км в своих возрастных категориях заняли Андрей Смирнов, гозаспасатель филиала «ПМУ», и Анатолий Печенкин, слесарь ремонтно-механического производства филиала «ПМУ». Третьим среди мужчин в возрасте 65-69 лет стал Михаил Шафранов, инструктор по спорту филиала «ПМУ».

В этом году в юбилейном Пермском марафоне также участвовали известные олимпийские спортсмены по лыжным гонкам — Александр Легков, Вероника Степанова, Татьяна Сорина и Денис Спицов. Они возглавили эстафетные команды на 10 км.

Радмир Габдуллин, советник генерального директора по спорту и молодежной политике АО «ОХК «Уралхим», отметил:

— Поддержка и развитие корпоративного спорта — важная составляющая социальной политики «Уралхима» как внутри Компании, так и в регионах ее присутствия. Пермский марафон является одним из крупных спортивных мероприятий не только в Перми, но и в России. И мы рады, что наши сотрудники не только принимают участие в них, но и показывают лучшие результаты.

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «Уралхим»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.