Реконструкция причалов и ремонт набережной у Речного вокзала Перми выполнены на 70% Сдать объект должны в декабре Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Реконструкция причалов и ремонт променадной части набережной Камы на Речном вокзале в Перми выполнены на 70%. Об этом сообщили в краевом минтрасе.

В ведомстве напомнили, что капитальный ремонт ведётся на участке в 500 м. По проекту, выполнение которого должно завершиться в декабре, будет сделана полная реконструкция привокзальной площади, возвращён на место арт-объект «Счастье не за горами» и появятся пять амфитеатров — места для отдыха посетителей набережной (их монтаж начнётся в сентябре).

Уже готовы коммуникации, уложено порядка 6,8 тыс. кв. м гранитного покрытия из 8 тыс. Возведены оба здания контрольно-пропускных пунктов транспортной безопасности, через которые будут проходить на посадку пассажиры теплоходов. На причалах № 2 и 4 полностью уложено асфальтобетонное покрытие. В настоящее время подрядчик, ООО «ТехДорГрупп», штукатурит и красит стены, устанавливает ограждение. После покраски причалов будет начат монтаж систем безопасности и перильных ограждений на эстакадной части.

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