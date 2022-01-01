В Пермском крае бывшая сотрудница ФССП осуждена за обналичивание 164 млн руб. Юлии Пенькович дали условный срок Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми суд вынес приговор бывшей сотруднице управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю Юлии Пенькевич. Она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорена к двум годам лишения свободы условно, на этот же срок она лишена права занимать руководящие должности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2017 года по август 2018 года осужденная, действуя в составе организованной группы, злоупотребляла своими должностными полномочиями в интересах представителей коммерческих фирм. А именно незаконно обналичивала денежные средства, переводя их в рамках незаконно возбуждённых исполнительных производств с расчётных счетов коммерческих организаций на лицевой счёт межрайонного отдела и далее на другие банковские счета.

Таким образом были незаконно обналичены 164 млн. руб. Всего же участниками группы через лицевой счет краевого УФССП обналичено более 222 млн. руб.

В отношении обвиняемой уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением последней досудебного соглашения о сотрудничестве.

Напомним, в этом же коррупционном преступлении обвиняется и бывший главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников. Его дело будет рассматриваться в Пермском районном суде. Кожевников не признаёт себя виновным, заявляя, что его оговорили подчинённые.

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