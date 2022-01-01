В Перми снова загорелся детский сад На этот раз пожарных вызвали на ул. Мильчакова Поделиться Твитнуть

В понедельник, 5 сентября, в Перми произошёл пожар в детском саду «Талантика» на ул. Мильчакова. Об этом сообщили в краевом МЧС. Вызов на пульт дежурного поступил в 12:46. По адресу срочно выехали 25 спасателей и 5 единиц техники.

Выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание светильника в спальне. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, и оно было ликвидировано персоналом ещё до прибытия пожарных.

Тем не менее, из здания детсада были эвакуировали 230 детей и 43 сотрудника. Пострадавших и погибших нет.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, в пятницу, 2 сентября, в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании детского сада № 210 на ул. Карпинского. Горели провода электроплиты в помещении кухни на площади 1 кв. м. Из здания детского сада тогда было эвакуировано 300 чел.





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