Из-за возгорания в пермском детском саду эвакуировано 272 ребёнка ЧП произошло на ул. Карпинского, 61 Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пятницу 2 сентября в 9.00 в МЧС поступило сообщение о загорании в здании детского сада № 210, расположенного в Перми по ул. Карпинского, 61.

Как сообщили в ведомстве, к месту ЧП тут же были направлены силы и средства МЧС в количестве 35 человек личного состава и 10 единиц техники.

По прибытии в детский сад пожарные установили, что происходит горение проводов электроплиты в помещении кухни на площади 1 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 9.07.

Сообщается, что из здания детского сада было эвакуировано 272 ребенка и 28 человек персонала, пострадавших и погибших нет.

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