Елена Синица Краевой парламент рассмотрит появление налоговых льгот для резидентов особой экономической зоны Также их могут освободить от уплаты транспортного налога Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в краевой парламент законопроект, связанный с установлением налоговых льгот резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ).

По данным из пояснительной записки, для резидентов ОЭЗ планируется установить пониженную налоговую ставку 0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с шестого по десятый налоговый период и 13,5% по истечении десяти налоговых периодов.





Кроме этого, резидентов ОЭЗ предлагается освободить от уплаты транспортного налога в отношении грузовых автомобилей и других самоходных транспортных средств. Эту льготу предлагается предоставлять в течение десяти лет после регистрации транспортного средства.





Ранее председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным было подписано постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». Пермская ОЭЗ относится к зонам промышленно-производственного типа, где будут реализовываться проекты в области машиностроения, металлообработки, нефтехимии, информационных технологий и в других направлениях.

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