Елена Синица
Краевой парламент рассмотрит появление налоговых льгот для резидентов особой экономической зоны
Также их могут освободить от уплаты транспортного налога
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в краевой парламент законопроект, связанный с установлением налоговых льгот резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ).
По данным из пояснительной записки, для резидентов ОЭЗ планируется установить пониженную налоговую ставку 0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с шестого по десятый налоговый период и 13,5% по истечении десяти налоговых периодов.
Кроме этого, резидентов ОЭЗ предлагается освободить от уплаты транспортного налога в отношении грузовых автомобилей и других самоходных транспортных средств. Эту льготу предлагается предоставлять в течение десяти лет после регистрации транспортного средства.
Ранее председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным было подписано постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». Пермская ОЭЗ относится к зонам промышленно-производственного типа, где будут реализовываться проекты в области машиностроения, металлообработки, нефтехимии, информационных технологий и в других направлениях.
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