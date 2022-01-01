Елена Синица В Прикамье за два года заменили 228 устаревших лифтов Поделиться Твитнуть

Алёна Беляева

В рамках программы капремонта общего имущества многоквартирных домов за два года в Пермском крае заменили 228 устаревших лифтов в 79 жилых зданиях. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В целом же, план по обновлению подъемных механизмов выполнен более чем на 80 %, сообщили в фонде капремонта региона.





В новых лифтах есть звуковая система оповещения, жидкокристаллические дисплеи, светодиодное освещение, «умные датчики» у дверных проемов. Кроме того, новые лифты быстрее работают и гораздо вместительнее старых.





Глава региона Дмитрий Махонин ранее обращал внимание, что вопросы безопасности жителей должны стоять в приоритете у представителей всех краевых ведомств. В особенности — у тех, кто отвечает за содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства региона и совершенствование качества предоставляемых услуг.





Больше всего лифтов заменили в Перми, Краснокамске, Добрянке, Губахе, Кунгуре.

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