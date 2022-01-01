В Прикамье за сутки заболели коронавирусом 897 человек Выздоровели 588 жителей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за минувшие сутки выявлено 897 новых случаев коронавируса. Среди заражённых 240 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 38 человек, 588 пациентов выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Чайковском, в Пермском, Кунгурском, Чернушинском, Бардымском, Добрянском, Октябрьском, Куединском, Еловском, Осинском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.

В целом по России за сутки выявлено 41 690 новых случаев заболевания. Выздоровели 30 703 человека, скончались 76.

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