Елена Синица Доля расходов на ЖКХ в прикамских семьях достигла 11% В среднем семья из региона тратит на эти цели 5131 руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занял 56-е место в рейтинге регионов по расходам на услуги ЖКХ. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным рейтинга, в среднем семья из Пермского края тратит на услуги ЖКХ 5131 руб. в месяц. Это составляет 11% от суммы всех расходов. За год показатель снизился на 0,1 процентных пункта.





По итогам прошлого года, меньше других на услуги ЖКХ тратятся жители Дагестана. Доля расходов на эти цели составляет здесь 5,6%. Не превышает этот показатель 8% в Ингушетии, Севастополе, Туве, Калужской, Курской и Астраханской областях.





Напротив, больше других регионов на услуги ЖКХ отдают в Камчатском крае (14,2%), Карелии (13%) и Магаданской области (13%). Свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 53 регионов.

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