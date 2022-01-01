В Пермском крае создан «Региональный оператор коммунальных сервисов» Директором компании назначен депутат краевого Заксобрания Илья Шулькин Поделиться Твитнуть

Илья Шулькин

Константин Долгановский

В Пермском крае создана компания по учёту и мониторингу качества коммунальных услуг, поставляемых бюджетным организациям Прикамья, и регулированию потребления ресурсов соцучреждений. Она будет называться «Региональный оператор коммунальных сервисов». Об этом сообщили в «Фонде развития Пермского края» (ФРПК).

В Фонде напомнили, что по плану в течение пяти лет все бюджетные организации в крае должны будут перейти на работу в специальной системе контроля подачи ресурсов.

В функции организации входят: автоматизированное регулирование потребления коммунальных ресурсов, контроль качества ресурса на вводе в здание и мониторинг распределения его по объекту. Будет создана база потребления ресурсов по каждому зданию, портал с личными кабинетами и мобильное приложение, позволяющее удалённо получать информацию.

Учредителями компании стали ФРПК с долей 26%, IT-компания ООО «Айти-М» (доля 50%) и компания по обработке данных ООО «ЛабИнструмент» (24%).

Директором компании назначен депутат краевого Законодательного собрания Илья Шулькин.

«Сейчас платежи за коммунальные ресурсы составляют значительную долю расходов бюджетных организаций. Соцучреждения и региональный оператор будут заключать договор энергоменеджмента, включающий в себя не только мониторинг расчётов за поставленные ресурсы, но и определение их качества и количества. Будем внедрять энергосберегающие технологии», — прокомментировал Илья Шулькин.

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