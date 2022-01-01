«Диктант Победы» написали около 14,5 тыс. жителей края Поделиться Твитнуть

3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в четвёртый раз прошла Международная патриотическая акция «Диктант Победы». По предварительным данным, всего в этом году Диктант очно написали 14,5 тыс. жителей Прикамья. Данные по онлайн-написанию по регионам находятся в обработке.

Впервые акция прошла в 2019 году, в ней приняли участие 150 тыс. жителей России, а уже в 2021 году число участников достигло 1,5 млн человек. В Пермском крае в прошлом году Диктант написали более 15 тыс. человек.

В нынешнем году для проведения Диктанта было подготовлено 275 площадок во всех муниципалитетах Пермского края. В первую очередь, эти площадки были расположены в учреждениях образования, науки и культуры. К проведению Диктанта традиционно присоединились и подразделения Министерства обороны, МЧС, Росгвардии.

Написать Диктант можно двумя способами: очно и в режиме онлайн. Для очного участия было необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, найти свой населённый пункт, заполнить и подать заявку. Для написания в онлайн-формате также было необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, зайти на него и в день проведения акции выполнить задания.

Часть вопросов «Диктанта Победы» в этом году была посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Участникам предложили выполнить 25 заданий: 20 вопросов — на общую военно-историческую тему и пять вопросов — по региональной тематике.

К участникам международного исторического проекта присоединился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона принял участие в акции в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф.

Дмитрий Махонин отметил, что «Диктант Победы» — очень значимый проект для россиян, для всех прикамцев, и для жителей Перми — Города трудовой доблести. «Прежде всего, это возможность вспомнить историческую правду о событиях, которые проходили во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Сейчас многие пытаются исказить, переписать историю, чего нельзя допускать. Для этого нам прежде всего надо самим её прекрасно помнить. Призываю всех участвовать в этой акции, чтобы ещё раз переосмыслить события истории и проверить свои знания», — подчеркнул губернатор.

Традиционно центральной площадкой для написания «Диктанта Победы» стал исторический парк «Россия — моя история» в здании бывшего Речного вокзала в Перми.

Перед началом выполнения заданий инструктаж для участников акции провела Мария Федотова, директор исторического парка «Россия — Моя история». Она рассказала о правилах проведения Диктанта. Правила строгие, как на экзаменах в школе или вузе. Участникам на выполнение заданий даётся 45 минут, при этом нельзя пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами, заметками и любыми другими средствами хранения и передачи информации. Также нельзя выносить с площадки бланк ответов, задания «Диктанта Победы», фотографировать задания, разговаривать, пересаживаться, обмениваться с другими участниками любыми материалами и предметами.

Бланки для написания Диктанта — индивидуальные, у каждого есть свой идентификационный номер и номер региональной площадки.

Написать Диктант на площадке исторического парка «Россия — Моя история» пришли известные в крае люди. Среди них — секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Вячеслав Григорьев, Герой России, депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Яшкин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, руководитель фракции «Единой России» в Пермской городской Думе Василий Кузнецов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории, координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Пермском крае Сергей Неганов. Перед началом акции они обратились к участникам с приветственным словом.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Ежегодно мы видим, как растёт интерес людей к «Диктанту Победы». Среди участников акции — очень много молодых ребят, школьников и студентов. Это значит, что тема исторической памяти, знаний о подвигах нашего народа близка всем поколениям. Любить свою Родину — значит, в том числе, помнить её историю, важнейшие этапы судьбы своего народа. Желаю успеха всем участникам и надеюсь, что год от года их число будет постоянно расти.

Сергей Яшкин, Герой России, депутат Законодательного Собрания Пермского края:

— Любите свою Родину, её историю, ведь без знания истории не будет будущего. Уверен, как пишут о подвигах наших дедов и прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны, солдат, служивших в Афганистане, Чечне, Сирии, так и будут чтить подвиги нашей армии, участвующей в СВО на территории Украины.

Василий Кузнецов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, руководитель фракции «Единой России» в Пермской городской Думе:

— Сегодня в краевой столице проходит ряд значимых мероприятий, в том числе спортивного и патриотического характера. Вижу своими глазами, как молодое поколение вовлечено в эти события. Важно обеспечивать не только будущие победы нашей страны, но и сохранять память о подвигах предков.

Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории, координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Пермском крае:

— Война — это труд: на поле боя, в тылу. Победу можно отмечать красивыми словами, но лучше — делами. Написание «Диктанта Победы» — это тот, пусть небольшой труд, которым мы отмечаем память Великой Победы.

Итоги «Диктанта Победы» подведут в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.

Акция «Диктант Победы» проходит в рамках реализации проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Партнёры акции: Правительство Пермского края, «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтёры Победы». «Диктант Победы» проводится при поддержке Пермского государственного архива социально-политической истории и исторического парка «Россия — моя история». Цель Диктанта — привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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