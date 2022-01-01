На этой неделе в Пермском крае температура воздуха будет на 3-4° ниже нормы Понедельник станет самым тёплым днём Поделиться Твитнуть

В течение наступившей недели в Пермском крае ожидается холодная погода, средняя температура воздуха будет на 3-4° ниже климатической нормы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научно-популярного проекта «Метеоролог и Я».

Понедельник станет самым тёплым днём недели. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, а столбик термометра поднимется до отметки +10…+15°.

Температура воздуха ночью составит +1…+6°, при прояснениях до -2°. Во вторник днём похолодает до +8…+13°.

Со среды по пятницу в Прикамье повсеместно пройдут небольшие дожди, а дневная температура воздуха понизится до +6…+11°.

К концу недели по северу края увеличится вероятность заморозков.

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