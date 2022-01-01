Андрей Стрельцов «Молот» проиграл стартовый матч в чемпионате ВХЛ Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Стартовал чемпионат ВХЛ. Пермский «Молот» в первом туре принимал ХК «Южный Урал» из Орска.

Гости первыми открыли счёт в матче и ушли на перерыв ведя 2:0. Хозяева больше не пропустили, но забить смогли лишь однажды. За пять минут до финальной сирены отличился Александр Шевченко. Окончательный итог встречи 1:2 в пользу «Южного Урала».

Следующую игру подопечные Альберта Логинова проведут уже 6 сентября. На своём льду «молотобойцы» примут ХК «Чемет» из Челябинска.





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