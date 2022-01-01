Олег Антонов Из-за порывов ветра несколько домов в Индустриальном районе Перми остались без света Электричество отсутствовало больше часа Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского

В Перми в воскресенье, 4 сентября, около 16 часов в домах по ул. Карпинского и ул. Снайперов отключилось электричество. Как сообщили местные жители, свет отсутствовал в зданиях более часа.

По словам людей, звонивших в аварийные службы, причиной стал обрыв проводов из-за сильного порыва ветра.

Напомним, синоптики прогнозировали в Перми неустойчивую погоду с порывами северо-западного ветра до 13-15 м/с.

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