В Пермском крае в выходные ожидается сильное похолодание Температура ночью может упасть до +1 градуса Поделиться Твитнуть

В выходные дни 3 и 4 сентября в Пермском крае установится холодная погода. В регион будет интенсивно поступать арктический воздух из района Баренцева моря. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

В субботу на территории Прикамья небо будет затянуто тучами, пройдёт небольшой дождь. Ночью температура опустится до +4…+9°, днём незначительно потеплеет до +10…+15°. В Перми ночью будет +6…+8°, днём +11…+13°.

Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, днём возможны порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье на южную часть края окажет влияние антициклон с юга, поэтому там выглянет солнце и прекратятся дожди. На остальной территории по-прежнему будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха ночью составит +1…+6°, днём +11…+16°. В Перми ночью ожидается +3…+5°, днём до +13…+15°.

И в субботу, и в воскресенье возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.





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