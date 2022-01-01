В Пермском крае нашли пропавшую без вести 15-летнюю девочку из Лысьвы Школьница пропала утром 3 сентября Поделиться Твитнуть

Поиски пропавшей без вести 15-летней девочки из Лысьвы завершены, об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Школьницу нашли днём 4 сентября живой.

«Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», – говорится в сообщении волонтёров.

Напомним, девочка пропала в Лысьве 3 сентября. Она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась ночевать. Сегодня поисковый отряд с самого утра прочёсывал город и соседний лес.





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