В Пермском крае начались активные поиски пропавшей без вести 15-летней девочки Жительница Лысьвы ушла из дома утром 3 сентября Поделиться Твитнуть

В Пермском крае ищут пропавшую 15-летнюю школьницу из Лысьвы Анастасию Булатову. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Известно, что девочка пропала 3 сентября. Она вышла из дома по ул. Орджоникидзе в Лысьве и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

На поиски ребёнка сейчас формируются отряды добровольцев.

Приметы пропавшей: невысокого роста 150-160 см, русые волосы, над губой родинка, носит очки, была одета в тёмно-зеленую куртку, черные джинсы и кроссовки. Сообщается, что школьница нуждается в медицинской помощи.

Кто обладает какой-либо информацией об Анастасии Булатовой, просят обратиться в правоохранительные органы.

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