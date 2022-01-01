Более 40% инвестиций в Пермском крае приходится на обрабатывающие производства В первой половине 2022 года в эту сферу инвестировали 42,7 млрд руб. Поделиться Твитнуть

В январе—июне 2022 года на развитие экономики и социальной сферы Пермского края было использовано 130,4 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Это на 31,9% больше чем в январе—июне 2021 года (98,9 млрд руб.). Об этом сообщает Пермьстат.

При этом объём инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за I полугодие 2022 года составил 103,4 млрд руб., что на треть больше, чем за аналогичный период 2021 года (77,2 млрд руб.).

По видам деятельности 41,4% от объёма прямых инвестиций (42,7 млрд руб.) за первые шесть месяцев 2022 года было направлено в обрабатывающие производства, 21,3% (22 млрд руб.) — в добычу полезных ископаемых, 8,2% (8,5 млрд руб.) — в транспортировку и хранение.

Меньше всего (204,5 млн руб.) прямых инвестиций досталось гостиницам и предприятиям общественного питания (0,2%).

По видовой структуре инвестиций в основной капитал лидируют «машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» (52,2 млрд руб., 50,5%), на втором месте — «здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель» (37,5 млрд руб., 36,3%).

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