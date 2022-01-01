За сутки в Прикамье выявлено 1344 новых случаев COVID-19 Летальных случаев не зарегистрировано Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились ещё 1344 человека. На больничные койки попали 47 местных жителей, летальных случаев не зарегистрировано.

При этом 601 пациент выздоровел.

В целом по России за сутки выявлено 48 042 новых случая заболевания, выздоровело 35 732 человека, умерло 87. В 74 регионах (включая Пермский край) снизилось количество госпитализированных. Большинство заболевших переносят болезнь бессимптомно или в лёгкой форме.

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