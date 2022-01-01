Пермская зоозащитница стала фигурантом дела Приют «Матроскин» не смог найти подходящее помещение для переезда Поделиться Твитнуть

Галя Море

Ангелина Трушникова

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила административное дело в отношении руководителя приюта «Матроскин» Гали Море. Ей вменяется в вину умышленное невыполнение требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ). Документ зоозащитница опубликовала на своей странице в социальной сети Вконтакте.

Она пояснила, что 16 июня в приюте была прокурорская проверка, на которой было выявлено нарушение вступившего в силу закона «Об ответственном обращении с животными». Согласно документа, размещение приюта для животных в подвале жилого дома не допускается. Подобные учреждения должны находиться в отдельно стоящих зданиях не ближе 150 метров от жилых домов. Был дан месяц на устранение нарушения, однако решить проблему в отведённый срок не удалось.

«Мы обратились в администрацию города с просьбой о предоставлении помещения. Но подходящих для приюта под требования закона помещений, выделяемых для НКО, в собственности города нет», — написала Галя Море. Она также отметила, что собранных добровольцами средств на покупку подходящих площадей не хватает, не удаётся найти отвечающее всем требованиям закона здание и для снятия в аренду.

«Если у вас есть помещение, которое соответствовало таким требованиям, пожалуйста, дайте нам знать. Найти такое пространство и в покупку и в аренду очень сложно», — обратилась зоозащитница к пользователям социальной сети.

За невыполнение требований прокурора нарушителю грозит штраф, а организации — приостановление деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.