Олеся Максименко Пермскому приюту «Матроскин» прокуратура дала месяц на поиск нового помещения Главное нарушение приюта — нахождение в подвале жилого дома Поделиться Твитнуть

Фото: приют "Матроскин"

Пермский приют для котов «Матроскин» получил предписание прокуратуры Дзержинского района. В течение месяца учреждение должно устранить нарушения, главное из которых — нахождение приюта в подвале жилого дома.

На своей странице ВКонтакте основатель приюта Галя Море написала, что «остальные нарушения в виде организации изолятора и оформление приёма и выдачи котиков в соответствии с новым законом будут исправлены без проблем». Сложность остаётся в виде временного помещения в аренду. В настоящее время продолжается сбор средств на новый дом «Матроскина».

«На данный момент мы нашли единственное помещение в аренду, соответствующее требованиям закона, — нежилое, не менее 150 м от жилых домов, площадью 120 кв. м, стоимость его аренды — 50 тыс. руб. Это огромные средства для нас. Если вы готовы сдать нам помещение по более низкой цене, то мы были бы просто счастливы. У нас не остаётся выбора, кроме как экстренно переезжать вместе с котиками», — пишет Галя Море.

По словам зоозащитницы, неисполнение требований прокуратуры грозит серьёзным штрафом и приостановлением деятельности. При этом подходящих под требования закона помещений, выделяемых для НКО, в собственности города нет.

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