Олег Антонов Минтранс РФ поддержал проект концессии по модернизации трамвайной системы Перми Концессионное соглашение планируется заключить на 20 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экспертным советом министерства транспорта РФ по мониторингу и оценке качества разработки документов транспортного планирования субъектов России рассмотрен инвестиционный проект по модернизации городского электрического транспорта Перми в формате концессии. Большинством голосов он был согласован, об этом сообщили в пресс-службе федерального минтранса.

Напомним, концессионное соглашение по модернизации трамвайной системы Перми (документ опубликован на сайте «Торги Российской Федерации») будет рассчитано на 20 лет. Общая стоимость — 27 млрд руб.

В рамках модернизации трамвайной системы запланирована покупка 44 новых вагонов, капремонт 35 км трамвайный путей, реконструкция депо «Балатово» и тяговых подстанций. Планируется, что все работы будут выполнены за три года.

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