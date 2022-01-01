Стоимость модернизации трамвайной системы Перми снижена на 3,5 млрд руб. Срок концессионного соглашения сокращён на пять лет Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В проект концессии по модернизации трамвайной системы Перми внесены корректировки. В частности, уменьшен срок концессионного соглашения с 25 до 20 лет и произведён пересчёт эксплуатационного платежа. Документ появился на сайте «Торги Российской Федерации».

Изменения в проекте позволили снизить общую стоимость с 30,5 до 27 млрд руб. Как отметили в пресс-службе мэрии, это в свою очередь уменьшит расходы муниципалитета, так как снизит переплату по кредиту.

Ранее сообщалось, что в рамках модернизации трамвайной системы запланирована покупка 44 новых вагонов, капремонт 35 км трамвайный путей, реконструкция депо «Балатово» и тяговых подстанций. Планируется, что все работы будут выполнены за три года.

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