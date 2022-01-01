Андрей Стрельцов
«Амкар» поделил очки с дублем «Оренбурга»
На своём поле «красно-чёрные» довольствовались ничьей
Футболисты пермского «Амкара» в матче первенства Второй лиги на домашней арене сыграли в ничью с ФК «Оренбург-2».
Гости первыми открыли счёт в начале встречи, а уже на 13-й минуте Александр Подбельцев забил ответный гол. «Амкар» дважды умудрился пропустить еще до перерыва, но сумел сократить разницу с пенальти, который реализовал Иван Маркелов, 2:3.
Во втором тайме Александр Подбельцев принёс пермской команде ничью 3:3, оформив дубль.
Четвертое место в турнирные таблицы «Амкар» несмотря на потерю очков сохранил. Следующий матч пермская команда проведёт 10 сентября на выезде против ФК «Челябинск».
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