Елена Синица На юге региона прогнозируется высокая пожарная опасность Местами возможен небольшой дождь Поделиться Твитнуть

На юге Пермского края в воскресенье, 4 сентября, прогнозируется высокая пожарная опасность, четвертый класс горимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В целом же 4 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Также местами возможен небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1…6°, днём 9…14°.

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