Андрей Стрельцов «Амкар» пополнился игроком из команды Первой лиги Пермский клуб взял в аренду у «Волги» молодого нападающего Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом сезоне цвета «Амкара» будет защищать 20-летний Георгий Уридия. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок перешёл в стан «красно-чёрных» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В составе ульяновской «Волги», выступающей в Первой лиге, футболист сыграл в этом сезоне дважды - в гостевом матче с «Уфой» и домашнем с «Нефтехимиком», отыграв в общей сложности 32 минуты.





«Амкар-Пермь» выступает во Второй лиге и на сегодня занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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