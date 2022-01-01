Елена Синица

В Пермском крае выявлено 1134 новых случая заражения коронавирусом

Умерло за сутки три жителя

Поделиться
коронавирус

  Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 1134 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки в медицинские учреждения края госпитализировали 85 жителей. В то же время выздоровели 633 человека, умерли трое.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 393 766 случаев заражения коронавирусом.

В целом по России за сутки выявлено 51 699 случаев заражения. Выздоровели 38 380, умерли 92 человека. Госпитализировали 3849 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться