Елена Синица В Пермском крае выявлено 1134 новых случая заражения коронавирусом Умерло за сутки три жителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 1134 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки в медицинские учреждения края госпитализировали 85 жителей. В то же время выздоровели 633 человека, умерли трое.





С начала пандемии в регионе зафиксировано 393 766 случаев заражения коронавирусом.





В целом по России за сутки выявлено 51 699 случаев заражения. Выздоровели 38 380, умерли 92 человека. Госпитализировали 3849 человек.

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