Елена Синица За месяц прикамцы взяли более 58 тыс. микрозаймов В целом по стране за июль взято 2,6 млн таких займов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За июль 2022 года жители Пермского края взяли 58 128 микрозаймов. Это на 2,5% больше, чем месяцем ранее (в июне — 56 724). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими показателями регион входит в ТОП-30 регионов-лидеров по объёмам выданных микрозаймов. Пермский край занимает 11-ю строчку рейтинга, говорят в бюро.





В целом по стране в июле 2022 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. руб.) составило 2,63 млн. Это на 2,7% больше, чем в июне (тогда выдали 2,57 млн таких кредитов).





Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ за этот период было выдано в Москве (139,1 тыс.), Московской области (123,2 тыс.), Краснодарском крае (98,2 тыс.), Свердловской области (92,7 тыс.) и Республике Башкортостан (87,8 тыс.).

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