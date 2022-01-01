Елена Синица В Прикамье в массовом ДТП погибла женщина На трассе М7 столкнулись четыре машины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на федеральной трассе М7 «Волга» произошло массовое ДТП с грузовиками. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла 2 сентября под Краснокамском. Поясняется, что в этот день на трассе столкнулись КамАЗ, Mercedes-Benz MAN и Renault Fluence.





В результате ДТП погибла женщина, которая была за рулём легкового автомобиля Renault. В ГИБДД также добавили, что ДТП произошло в условиях мокрого асфальта.

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