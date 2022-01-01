Елена Синица
Из-за мошенников пермяк лишился 2 млн рублей
Злоумышленник представился сотрудником банка
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Из-за уловок мошенников житель Перми лишился 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
С индивидуальным предпринимателем связался мошенник, который представился сотрудником банка. По его наставлению мужчина снял со своего счёта порядка 2 млн руб.
Затем он приобрел в салоне сотовой связи новый телефон. После этого мужчина положил все свои деньги через банкомат на указанные мошенниками счета, прикладывая гаджет к считывателю.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следственные действия продолжаются.
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