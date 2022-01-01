Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Для пермской постановки дописали оперу Белы Бартока Премьера назначена на 18 и 19 ноября 2022 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском театре оперы и балета режиссёр Евгения Сафонова ставит оперу Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (12+, от 14 лет). Это одноактная опера продолжительностью около часа, и обычно её представляют в качестве одного из отделений вечера одноактных опер. Именно так поступили на Зальцбургском фестивале, где эта опера нынешним летом была показана в одной программе с «Мистерией на конец времён» Карла Орфа.

В Пермском театре оперы и балета поступили иначе. По заказу театра белорусский композитор Валерий Воронов, которого директор театра Довлет Анзароков называет своим любимым современным композитором, написал симфоническое обрамление оперы — пролог и эпилог, каждый на 15 минут звучания.

Дирижировать на премьере будет Фёдор Леднёв, второй дирижёр оркестра MusicAeterna, резидент Дома Радио и участник Дягилевского фестиваля-2022.

Премьера назначена на 18 и 19 ноября 2022 года.





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