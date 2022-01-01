За прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 1402 жителя Более четверти из них — жители старше 60 лет Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 1402 новых случая COVID-19. Среди заражённых 363 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализирован 71 человек, 475 выздоровели, двое инфицированных скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Звёздном, Березниках, Кизеле, Чайковском, в Пермском, Краснокамском, Верещагинском, Чернушинском, Суксунском, Юсьвинском, Кунгурском, Кудымкарском, Бардымском, Частинском, Юрлинском, Сивинском, Нытвенском, Лысьвенском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Соликамском, Добрянском, Октябрьском, Осинском, Берёзовском, Чердынском, Очёрском, Ординском, Кочёвском, Еловском, Уинском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии общее число инфицированных в Пермском крае достигло 392 632, скончавшихся от ковида — 8873.

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