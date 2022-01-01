Горожанам напомнили, что в выходные автомобильное движение в центре Перми будет перекрыто В городе проводится Пермский марафон Поделиться Твитнуть

Пермский марафон

Данила Шиферсон

В дни Пермского марафона 3 и 4 сентября центр города будет закрыт для движения транспорта. Об этом напоминают в мэрии.

Уже со 2 сентября будет запрещена остановка и стоянка на ряде центральных улиц. Днём 3 сентября для проезда будет закрыт участок ул. Петропавловской. А в воскресенье, 4 сентября, с 05:00 практически весь центр города будет закрыт для движения транспорта. Подробнее о закрытии можно узнать здесь.

В администрации напомнили, что пермские улицы в эти выходные примут бегунов из 349 городов России и Белоруссии.

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