В дни Пермского марафона центр города будет закрыт для движения транспорта Изменится также движение автобусов и трамваев Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В связи с проведением Пермского марафона 3 и 4 сентября в центре города изменится движение транспорта. Об этом сообщили в пермской мэрии.

Во время детского забега 3 сентября с 11:00 до 15:00 будет закрыто движение транспорта (за исключением трамваев) по ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

Затем будет закрыт для проезда участок ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова с 22:00 3 сентября до 20:00 4 сентября.

В день основных стартов 4 сентября с 05:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта:

— по ул. Ленина от ул. Клименко до ул. Борчанинова;

— по ул. Окулова от Соборной площади до ул. Попова;

— по ул. Монастырской от ул. 25 Октября до ул. Осинской;

— по ул. Петропавловской от Комсомольского проспекта до ул. Попова;

— по ул. Пермской от ул. 25 Октября до ул. Крисанова;

— по ул. Екатерининской от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;

— по ул. Луначарского от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской;

— по ул. Пушкина от ул. Газеты «Звезда» до ул. 25 Октября;

— по ул. Краснова от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской;

— по ул. Борчанинова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской;

— по нечётной стороне ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Екатерининской;

— по чётной стороне ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;

— по ул. Осинской от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— по ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;

— по нечётной стороне Комсомольского проспекта от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;

— по чётной стороне Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской;

— по ул. Газеты «Звезда» от ул. Ленина до ул. Екатерининской;

— по ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Революции;

— по ул. 25 Октября от ул. Ленина до ул. Пермской;

— по ул. Горького от ул. Ленина до ул. Пермской;

— по ул. Островского от ул. Ленина до ул. Пермской.

Также для подготовки к марафону и обеспечения безопасности будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 11:00 2 сентября до 15:00 3 сентября по ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Крисанова, а также с 22:00 2 сентября до 20:00 4 сентября по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

Кроме того, с 05:00 3 сентября до 20:00 4 сентября нельзя будет парковаться и осуществлять остановки по целому ряду центральных улиц.

Отметим, что для жителей, проживающих и работающих в зоне перекрытия движения, будет предоставлен доступ в здания.

Изменения в работе общественного транспорта 3 и 4 сентября

В связи с ограничением движения по ул. Петропавловской 3 сентября c 11:00 до 14:30 автобусный маршрут №6 в направлении будет пущен в объезд по ул. Крисанова, Ленина, Попова, далее по маршруту следования.

С 22:00 3 сентября и после 17:00 4 сентября автобусные маршруты №6, №10, №14, №49, №50, №67 и №68 будут следовать в объезд по ул. Ленина, Борчанинова, Луначарского (обратно по ул. Екатерининской или ул. Петропавловской в зависимости от маршрута), ул. Крисанова, далее по маршрутам следования. Маршруты №10т, №35, №46 проследуют без заезда на остановочный пункт «Пермский академический Театр-Театр» от ул. Ленина по ул. Борчанинова и ул. Петропавловской.

На время проведения марафона 4 сентября до 17:00 движение трамвайных маршрутов №6, №8, №12 отменяется.

Маршруты №4 и №7 будут следовать из Мотовилихинского района до разворотного кольца «Разгуляй». Маршрут №5 будет перенаправлен до остановки «Улица Стахановская» вместо остановки «Станция «Пермь-II». Маршрут №11 будет осуществлять перевозки сообщением «Школа № 107 – улица Революции – ОАО «Велта».

Автобусные маршруты, следующие от Коммунального моста в центр, будут проходить по ул. Монастырской, Окулова, Крисанова. Автобусные маршруты со стороны микрорайона Парковый и станции «Пермь-II» проследуют по ул. Крисанова, Луначарского (обратно по ул. Екатерининской), Борчанинова, Пушкина либо напрямую (в зависимости от маршрута) по ул. Луначарского (обратно по Екатерининской), Комсомольскому проспекту.

Маршруты, следующие от Центрального рынка, по ул. Пушкина, пойдут в объезд по Комсомольскому проспекту, ул. Революции и ул. 25 Октября.

Маршруты, №4, №14, №55, №63, №67, идущие по Средней дамбе, будут следовать напрямую по улице Революции без заезда на улицу Пушкина и улицу Луначарского (улицу Екатерининскую).

Автобусный маршрут №3 будет работать в укороченном виде и следовать из Индустриального района до автовокзала до 17:00. Автобусный маршрут №51 также до 17:00 будет курсировать до Октябрьской площади без заезда на станцию «Пермь-I».

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