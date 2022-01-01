Из-за ДТП на Коммунальном мосту в Перми образовалась автомобильная пробка Её длина — более 7 км Поделиться Твитнуть

Утром 2 сентября в Перми из-за ДТП на Коммунальном мосту образовалась большая автомобильная пробка в сторону центра города. Как сообщает ВЕТТА, её длина — более 7 км.

Движение затруднено на ул. Спешилова, Якутской, Докучаева и на кольце в Сосновом бору.

По данным департамента транспорта администрации Перми, наблюдаются задержки в движении автобусов маршрутов № 6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53 и 60.













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