Проекты двух новых общежитий Пермского Политеха прошли госэкспертизу Две пятиэтажки построят в студгородке Ленинского района Поделиться Твитнуть

Проекты по строительству двух новых общежитий Пермского национального исследовательского политехнического университета на ул. Дедюкина прошли госэкпертизу. Сведения об этом включены в ЕГРЗ 1 сентября.

Проектную документацию изготовило ООО «Ньютек».

Новые общежития появятся в студгородке в Ленинском районе Перми. Разрешение на их строительство в мае 2021 года выдали городские власти.

Общежития для студентов Пермского Политеха появятся по ул. Профессора Дедюкина, 18 — корпусы 12 и 13. Здания будут пятиэтажными. В каждом из них будет по 25 жилых комнат, а вместимость составит по 49 человек.

Застройщиком выступает сам вуз, техническим заказчиком — ООО «СК-Лидер».

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