Елена Синица Часть учеников пермской гимназии № 17 перевели на удалёнку С применением онлайн-технологий будут заниматься шестые и седьмые классы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Часть учеников пермской гимназии № 17 с начала учебного года временно будут учиться удалённо. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе департамента образования администрации города.

Так как новый корпус гимназии будет готов только ко второй учебной четверти, часть учеников будут временно заниматься в другом учебном заведении, а часть — «в смешанном формате».





«Учебный процесс в новом корпусе гимназии планируется запустить во второй учебной четверти. До этого момента большинство ребят будут обучаться в существующем здании гимназии в две смены. Четвероклассники временно будут заниматься в школе № 28 во вторую смену (как это было ранее), 6- и 7-е классы — с применением онлайн-технологий», — прокомментировали в департаменте.





В ведомстве пояснили, что под применением онлайн-технологий подразумевается, что часть занятий будет проходить в очном режиме, часть — в удалённом. Какой объём занятий и по каким предметам будет проходить на удалёнке, в департаменте пояснить не смогли.





Один из учеников седьмого класса гимназии рассказал, что постоянного расписания уроков пока нет, а временное уже несколько раз менялось. «Ещё вчера «Изо» стояло очно, а уже сегодня сказали, что в дистанте будет», - отметил он.





Напомним, ранее сообщалось , что на данный момент в новом корпусе гимназии завершены все общестроительные работы, ведутся фасадные работы, также проводится благоустройство двора. В конце августа в корпус планировалось завести оборудование для классов.

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