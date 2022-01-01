Ученица Бардымской гимназии Элеонора Мунасипова стала победительницей партпроекта «Мир возможностей» Поделиться Твитнуть

В апреле 2022 года стартовал новый проект партии «Единая Россия» — «Мир возможностей». Проект объединяет семьи во главе с родителями школьников и дошкольников в конкурсы, акции и развивающие игры, направленные на усиление воспитательной работы в молодёжной среде. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России. Региональным координатором проекта в Пермском крае стал заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов. По его словам, миссия проекта — «поддержка инициативной молодёжи, прежде всего — школьников старших классов».

В рамках проекта «Мир возможностей» проводится около 10 акций, которые касаются самых разных интересов детей и школьников — от информационных технологий до экологии. Но в 2022 году приоритет отдан трём направлениям: здоровый образ жизни, знание культуры и традиционные ценности. Это акции «Здоровое питание школьника», «Культурный код народов России» и «Люди Артека».

В мае в этих акциях были определены региональные победители. А в июле стало известно, что в федеральном этапе акции «Здоровое питание школьника» победителем стала Элеонора Мунасипова. Элеонора учится в бардымской гимназии им. Габдуллы Тукая и активно участвует в общественной жизни. За победу Элеонора Мунасипова награждена путёвкой в международный детский центр «Артек».

«Очень рад, что за короткий срок в акциях проекта «Мир возможностей» приняло участие много юных жителей Прикамья. Более того, в Пермском крае появился первый победитель федерального этапа акции «Здоровое питание школьника». Это говорит о высоком качестве работы Элеоноры, она просто молодец. Желаю ей хорошо отдохнуть, набраться сил и идей для новых проектов!» — сказал Максим Спиридонов.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Кузнецов курирует в реготделении работу партийных проектов. По его словам, победа представительницы Пермского края в федеральном конкурсе — это подтверждение результативности работы проекта «Мир возможностей».

«Выполнена и другая цель проекта — выявление новых лидеров в молодёжной среде. В будущем, надеюсь, они станут маяками и будут своим примером привлекать всё новых и новых участников в перспективные проекты», — говорит Василий Кузнецов.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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