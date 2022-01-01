В Пермском крае загорелась стоматологическая поликлиника В результате пожара погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В четверг, 1 сентября, в 6.55 местного времени в МЧС поступило сообщение о загорании в стоматологической поликлинике города Чайковского Пермского края, расположенной на ул. Ленина.

К месту ЧП было направлено 11 единиц техники и 29 человек личного состава, в том числе от МЧС 7 единиц техники и 20 человек.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение в кабинете на площади 1 кв. м.

Пожар был полностью ликвидирован в 7.04.

Погибших и пострадавших на происшествии нет, эвакуация из здания стоматологической поликлиники не проводилась.





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