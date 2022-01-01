Елена Синица Декан филфака ПГНИУ покинул должность Борис Кондаков руководил факультетом 24 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Декан филологического факультета ПГНИУ Борис Кондаков покинул должность. Об этом сообщается в социальных сетях деканата.

«Уникальный специалист, мудрый руководитель и наставник, Борис Вадимович руководил факультетом 24 года! За это время факультет вырос во многих смыслах и воспитал не одно поколение филологов, журналистов, педагогов. Мы искренне благодарны за всё», — говорится в сообщении.





Ранее должность декана также покинула Наталья Береснева. Она руководила философско-социологическим факультетом последние 10 лет.





«Наталья Ириковна помогала создавать традиции и объединять таких разных и творческих людей в огромную семью ФСФ. От лица всех преподавателей, студентов, выпускников и работников факультета мы говорим «огромное спасибо» за всё, что вы сделали и что дали нам и факультету», — написали в группе факультета ВКонтакте.

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