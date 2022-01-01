Август в Перми стал самым сухим за всю историю наблюдений И занял четвёртое место по средней температуре воздуха Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за август выпало от 10 до 25% месячной нормы осадков. В Перми — 12 мм. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд — 14 мм — был установлен в 1941 году. При этом аномалией является и то, что рекордно сухим для Перми выдался и июль. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Август был не только аномально сухим, но и очень тёплым. Средняя температура августа составила от +17,1˚ (в Бисере) до +20,8˚ (в Чайковском). Это на 3,5-4,5˚ выше нормы. В Перми средняя температура достигла +19,4˚ (выше нормы на 3,8˚). Максимум составил +30,6˚ 25 августа.

Август 2022 года в Пермском крае занял четвёртое место по средней температуре воздуха после 2016 (+21,7˚), 1953 и 1981 (+19,6˚) годов.

Итогом июльско-августовской засухи стало беспрецедентное снижение притока воды в Камское водохранилище до 575 куб.м/с — рекорд за всё время наблюдений.

Для сравнения: по итогам самого дождливого лета 2019 года приток воды в водохранилище был почти в 9 раз больше, чем сейчас.





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