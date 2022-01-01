На три часа 1 сентября изменится конечная остановка пермских автобусов № 10 и 78 Это связано с проведением Дня знаний на Октябрьской площади Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 12:30 до 15:30 маршруты пермских автобусов № 10 и 41 будут укорочены до конечной остановки «ЦУМ». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Маршрут № 78 будет перенаправлен для совершения посадки и высадки пассажиров на остановочный пункт «Ул. Екатерининская» в районе дома № 32 по Комсомольскому проспекту.

Изменения связаны с проведением Дня знаний в ПНИПУ, торжество пройдёт на Октябрьской площади. В рамках события первокурсникам торжественно передадут символический «Ключ знаний», студенческий билет, факел для зажжения чаши знаний, а после все присутствующие сделают общую фотографию на память. После окончания праздничных мероприятий автобусы вернутся к своим обычным маршрутам.

Ранее сообщалось, что с 23:00 31 августа до 15:00 1 сентября временно ограничивается движение всего транспорта по парковке на Октябрьской площади.

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