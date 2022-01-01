Часть Октябрьской площади в Перми закроют для транспорта 1 сентября Автомобилистам предложено планировать пути объезда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На время проведения Дня знаний в ПНИПУ временно ограничивается движение транспорта по парковке на Октябрьской площади Перми, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

В ведомстве пояснили, что ограничения будут действовать с 23:00 31 августа до 15:00 1 сентября.

Автомобилистам предложено планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Торжество, посвящённое Дню знаний, состоится 1 сентября в 14:00. В рамках события первокурсникам торжественно передадут символический «Ключ знаний», студенческий билет, факел для зажжения чаши знаний, а после все присутствующие сделают общую фотографию на память.

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