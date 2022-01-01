Синоптики предсказали жителям Прикамья прохладный и дождливый сентябрь Резкое похолодание в Перми ожидается в субботу Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Специалисты проекта «Метеоролог и я» составили для Пермского края долгосрочный прогноз погоды на сентябрь. Метеоданные указывают на относительно прохладный сценарий первого месяца осени не только на Урале, но и в целом на Европейской территории России.

В первой декаде сентября в Прикамье ожидается поступление холодного воздуха с северо-запада и избыток осадков (местами до 160%). Температуры воздуха будет на 2,5° ниже нормы, при этом 1 и 2 сентября на большей части Пермского края ещё сохранится существенная положительная аномалия порядка +4…+6°.

Во второй декаде отрицательное отклонение температуры воздуха из-за ослабления адвекции холода сократится, в большинстве районов Пермского края температура будет близка к климатической норме, как и количество осадков.

Обстановка в третьей декаде пока неопределённая. Исходя из всей совокупности данных, прослеживается небольшая вероятность установления антициклона над Европейской территорией России (ЕТР), но местоположение его центра определить пока невозможно. Если центр антициклона установится ближе к Скандинавскому полуострову, Урал ждёт новое похолодание, а если он расположится в восточной половине ЕТР, можно рассчитывать на сухую и тёплую погоду, этот период ещё принято называть «бабьим летом».

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