Андрей Стрельцов «Амкар» выбыл из розыгрыша Кубка России Пермяки на своём поле уступили ижевскому «Зениту» Поделиться Твитнуть

Выступление в Кубке страны для пермского ФК «Амкар» вновь оказалось неудачным. Как и год назад, «красно-чёрные» выбыли на первой же стадии участия в турнире.

На этот раз в 1/128 финала турнира подопечные Рустема Хузина уступили «Зениту-Ижевск». Всё решил единственный гол, забитый гостями в первом тайме. Все попытки изменить счёт оказались для пермяков неудачными. В следующий круг соревнований вышел клуб из Удмуртии.





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