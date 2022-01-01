В центре Перми эвакуированы сотрудники и посетители двух административных зданий Ведётся проверка анонимных сигналов о заложенных взрывных устройствах Поделиться Твитнуть

В центре Перми проведена эвакуация сотрудников и посетителей зданий по адресам Комсомольский проспект, 48 и ул. Газеты "Звезда", 9. Об этом сообщили в минтербезе.

В первом здании располагаются, в том числе, "Т Плюс" и "Россети Урал", во втором — департамент соцполитики администрации Перми и ГКУ Пермского края "Финансово-хозяйственное управление".

Причина эвакуации — анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Сигналы проверяются правоохранительными органами, они выехали на место. По предварительной информации, угрозы нет, сообщили в министерстве.

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