Пермякам предложили оценить работу пляжей этим летом Опрос проводится до 14 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителей Перми пригласили принять участие в опросе об организации мест отдыха у воды этим летом.

Как напомнили в мэрии, всего нынче работало четыре места: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, у Мотовилихинского пруда, в районе ж/д станции «КамГЭС» и на левом берегу залива Сылвы в п. Новые Ляды.

Пермякам предложено поделиться впечатлениями от посещения этих мест отдыха и высказать свои предложения по их развитию. В администрации обещают прислушаться к мнению горожан.

Опрос проводится онлайн до 14 сентября на портале «Госуслуги» и на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее», который находится на главной странице сайта.

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